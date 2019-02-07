Kırklareli'nde kurumlar ‘TAMP' için bir araya geldi

Kırklareli'nde, İl Sağlık Müdürü Dr. Çiğdem Cerit başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya, İl Sağlık Müdürlüğünün tüm başkanlıkları, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü, İl Emniyet Müdürlüğü, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, Türk Kızılayı Avrupa Bölge Kan Merkezi Müdürlüğü ve ilde faaliyet gösteren özel hastane temsilcileri katıldı.

TAMP paydaşları bir araya geldi

Toplantıda, İçişleri Bakanlığına bağlı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı koordinasyonunda birlikte çalışabilirliğin ön planda olduğu TAMP ile eşgüdüm halinde çalışan ana çözüm ortaklarının merkezde Bakanlıklardan, destek çözüm ortaklarının ise illerde Valilikler ve İl Afet ve Acil Durum Müdürlükleri koordinasyonunda bakanlıkların taşra teşkilatlarından oluştuğu belirtildi.

Görev dağılımı yapıldı

Kırklareli İl Sağlık Müdürlüğü Yerel Düzey Sağlık Hizmet Grubu Operasyon Planı ile afet öncesi, sırası ve sonrasındaki müdahale planlamasının temel prensipleri açıklanarak herhangi bir afet ve acil durum anında müdahalenin nasıl bir organizasyon içinde yapılacağı, müdahalede görev alacak hizmet grupları ve koordinasyon birimlerinin rolleri, görev ve sorumlulukları ile plan kapsamındaki beklentiler paylaşıldı.

"Kayıpların en aza indirilmesi hedefleniyor"

Kırklareli İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "İlimiz ve bölgemizde meydana gelebilecek her türlü afet ve acil durum için hızlı, etkili ve kapsamlı bir müdahale organizasyonu oluşturan Yerel Düzey Sağlık Hizmet Grubu Operasyon Planı ile kısa zamanda hayat kurtarmak, kaynakların etkin kullanımıyla müdahale çalışmalarının gerçekleştirilerek kayıpların en aza indirilmesinin hedeflendiği bildirilmiştir" denildi.