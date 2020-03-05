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Kırklareli'nde MAKS Toplantısı gerçekleşti

Kırklareli Valiliği tarafından 05 Mart 2020 Perşembe günü Mekansal Adres Kayıt Sistemi (MAKS)Toplantısı gerçekleşti.


Kırklareli Valiliği Atatürk Toplantı Salonu'nda Vali Osman Bilgin başkanlığında gerçekleşen toplantıya; Vali Yardımcısı Bekir Sıtkı Kocakundakçı, Kırklareli Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Bilal Kuşoğlu, belde belediye başkanları ve Organize Sanayi Bölgelerinin müdürleri katıldı.


Toplantıda projenin hızlı ve etkin yürütülebilmesi ve zamanında tamamlanabilmesi bakımından yetkili idarelerin bilgilendirilmesi, sorumluluk alanlarındaki adres bilgileri ile ulusal adres veri tabanındaki bilgilerin uyumlu hale gelmesi ve eksikliklerin giderilmesine yönelik çalışmaların genel değerlendirilmesi yapıldı.

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