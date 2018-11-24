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Kırklareli'nde masabaşı tatbikatı

Kırklareli Afet Müdahale Planı (TAMP-KIRKLARELİ) kapsamında masa başı tatbikatı gerçekleştirildi.


Kırklareli Afet Müdahale Planı (TAMP-KIRKLARELİ) kapsamında masa başı tatbikatı düzenlendi. Oluşturulan senaryo gereği yaşanan bir selin ardından Kırklareli Afet Müdahale Planında görevli ilgili hizmet gruplarının katılımı ile Afet Yönetim ve Karar Destek Sistemi (AYDES) üzerinden gerçekleştirilen tatbikat tüm hizmet gruplarının çalışmalarını tamamlamasının ardından sona erdi.


Tatbikat sırasında senaryo gereği afetzede vatandaşlar afet bölgesinden kurtarılırken, yaralılara müdahale edilerek tedavileri yapıldı. Afetzedelerin bölgedeki afet sona erene kadar geçici barınma merkezinde barınma ve beslenme hizmetleri sağlanarak, ayrıca psikososyal destek verildi.

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