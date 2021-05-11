İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kırklareli'nde meşe balı üreten üreticiler bilgilendiriliyor

Kırklareli’nde meşe balı üretimi yapan üreticilerin koloni kontrolleri yapılırken arı yetiştiricileri coğrafi işaret konusunda bilgilendiriliyor.

Kırklareli'nde meşe balı üretimi yapan üreticilerin koloni kontrolleri yapılırken arı yetiştiricileri coğrafi işaret konusunda bilgilendiriliyor.


Coğrafi İşaret Tescili alan “Meşe Balı” üretimi yapan üreticilerinde koloni kontrolleri yapılırken arı yetiştiricileri coğrafi İşaret konusunda bilgilendiriliyor. Kırklareli'nin Vize İlçesine bağlı Balkaya Köyü ve Kıyıköy Beldesi arıcıları İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri ziyaret ederek, arıcılık ve Meşe Balı üretimi konularında eğitim çalışmaları yapıldı.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.