Kırklareli'nde meşe balı üreticileri bilgilendirildi

Kırklareli'nde meşe balı üreticileri 'Meşe Balı'nın Coğrafi İşaret Tescil Belgesi alması , 'Arı Gen Kaynaklarının Korunması' ve 'Arılı Kovanların Tanımlanması ve Kontrol Altına Alınması' konularında bilgilendirildi.

Demirköy İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından Meşe Balı üretimi yapan üreticilerin koloni ve plakaları kontrol edildi. Kontroller sırasında üreticileri 'Meşe Balı' nın Coğrafi İşaret Tescil Belgesi alması , 'Arı Gen Kaynaklarının Korunması' ve 'Arılı Kovanların Tanımlanması ve Kontrol Altına Alınması' konularında bilgilendirildi.

Demirköy İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre, “Istranca dağlarında koruma altında olan Trakya arısı, diğer arı ırklarına göre 6 ila 9 gün daha fazla ömre sahip olup, arıcıların bal sezonunda kovan başına veriminin daha fazla olmasını sağlarken ayrıca Trakya arısının uysal oluşu saldırgan olmayışı arıcılarımızın bu arıyla maske takmadan çalışmasını sağlamaktadır. Trakya arısının kendi kendine Varrao mücadelesi yaparak, hastalıklara karşı koloniyi daha dirençli yapması ve az arıyla kışlayıp çabuk çoğalması da önemli özelliklerindendir. Arıcılarımıza arı ırkımızın önemi hatırlatılarak, Bakanlığımızın "Trakya Arısının Saflığının Korunması'' ve ana arı yetiştiriciliği yapıldığından dolayı yabancı melezleşmeyi önlemek amacıyla bilgi verilmiştir. Müdürlüklerimiz tarafından arıcıların koloni kontrolleri ve bilgilendirme çalışmaları devam edecektir” denildi.