Kırklareli'nde Mevlid-i Nebi haftası paneli

Mevlid-i Nebi Haftası kapsamında Kırklareli İl Müftülüğünce "Hazreti Peygamber ve Gençlik" konulu panel düzenlendi.

Rektörlük Kültür Merkezi Salonunda moderatörlüğünü İl Müftüsü Hüseyin Demirtaş'ın yaptığı panele Vali Osman Bilgin, Kırklareli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bülent Şengörür, İl Jandarma Komutanı Kadir Oğuz, Cumhuriyet Başsavcısı Gökhan Kapağan, İl Emniyet Müdürü Erkin Adalar, kurum amirleri, Kırklarelili vatandaşlar, gençler ve kurum personeli katıldı.

Sunuculuğunu imam-hatip Necdet Kasap'ın yaptığı program, imam-hatip Fatih Arıkapan'ın Kur'an tilaveti ile başladı. Kırklareli İl Müftüsü Hüsyein Demirtaş ise gecenin açılış konuşmasını yaptı.

Vali Osman Bilgin, Mevlid-i Nebi Haftası kapsamında gençlik konusunun bütün boyutlarıyla işlenecek olmasının ehemmiyetini belirterek gençliğin, milli, insani, ahlaki değerlerle ve pozitif ilmin verilerinin birlikte değerlendirildiği bir anlayışla hareket etmenin önemine vurgu yaptı.

Gecede Hızırbey Camii müezzin kayyımı Necmettin Ötün'ün "Gönül Hun Oldu Şevkinden" isimli kasidesi coşkuyla dinlendi. Gecenin son bölümünde moderatörlüğünü İl Müftüsü Hüseyin Demirtaş'ın yaptığı panel programına geçildi. Panelde Kırklareli Üniversitesi Öğretim Üyeleri görev aldı.

Panelist Prof. Dr. Abdusselam Arı, "Kur'an-ı Kerim ve Sünnet Perspektifinde Gençlik", Dr. Öğretim Üyesi Feim Gashi "Gençlerin Allah Tasavvuru ve Peygamber Algısı", Araş. Görevlisi M. Bilal Yamak ise "Genç Olmak ve Gençlerin İletişim Dili" konusunu işledi.

Ödül takdimi

Kırklareli'nin ilk küçük hafızlarından, Diyanet İşleri Başkanlığınca yapılan hafızlık sınavında başarılı olan Kırklareli İmam-Hatip Ortaokulu 6. sınıf öğrencisi 11 yaşındaki Ubeyde Dağ isimli öğrenciye, Hafızlık İcazet Belgesini Kırklareli Valisi Osman Bilgin takdim etti. Vali Bilgin, "Küçük boyunla sen ne büyük işler yapmışsın" diyerek küçük Ubeyde'yi sevdi ve valilikçe laptop hediye edileceğini belirterek, anne-babasını sahneye davet edip tebrik etti.

Diğer taraftan, İl Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı okullarda Kitap Okuma Etkinliği ve Hikaye Yarışmalarında Türkiye derecesi yapan 10 öğrenciye, İl Müftülüğünce hadislerle İslam adlı kitap ile diğer dini yayınlar hediye edildi.

İl merkezine bağlı ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri arasında yapılan şiir, makale yarışmalarında dereceye giren 40 öğrenciye nakdi ve kitabi hediyeleri ayrı bir programda verileceği de belirtildi.