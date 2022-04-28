İhlas Haber Ajansı

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Kırklareli'nde mobilya fabrikasındaki yangın diğer işyerlerine sıçradı

Kırklareli’nde bir mobilya fabrikasında çıkan yangın diğer işyerlerine de sıçrarken, söndürme çalışmalarına çevre illerden itfaiye ekipleri ve askeri itfaiye de katıldı.

Kırklareli'nde bir mobilya fabrikasında çıkan yangın diğer işyerlerine de sıçrarken, söndürme çalışmalarına çevre illerden itfaiye ekipleri ve askeri itfaiye de katıldı.


Lüleburgaz ilçesinde bir mobilya fabrikasında çıkan yangın rüzgarın da etkisiyle büyüyerek diğer işyerlerine sıçradı. Yangının büyümesiyle çevre illerden itfaiye ekipleri yangın söndürme çalışmalarına destek verirken, askeri itfaiye de yangınla mücadele çalışmalarına katıldı. Dumandan etkilenenler 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından Lüleburgaz Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Yangının sıçramadığı çevre işyerlerinde bulunan vatandaşlar ise yangının büyüme ihtimaline karşı işyerlerinde bulunan eşyaları tahliye etmeye başladı.

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