Kırklareli'nde muhtarlar toplantısı yapıldı

Kırklareli'nde Eylül ayı Muhtarlar Toplantısı Vali Birol Ekici başkanlığında gerçekleştirildi.

Kırklareli'nde Eylül ayı Muhtarlar Toplantısı yapıldı. Vali Birol Ekici'nin başkanlığında, Vali Yardımcısı Elif Canan Tuncer, Lüleburgaz Kaymakamı Salih Yüce, merkez ilçe köy ve mahalle muhtarları ile ilgili kurum yetkilileri katıldı.

Toplantıda, köylere ulaştırılan hizmetler, altyapı çalışmaları ve projeleri ile göçmenler konusundan bağımlılıkla mücadeleye, gıda israfından güvenlik çalışmalarına kadar birçok konuda bilgilendirmede bulunularak, muhtarların istekleri dinlendi.