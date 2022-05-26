Kırklareli'nde NEGEM projesi kapanış yapıldı

Kırklareli Valiliği, Trakya Kalkınma Ajansı, Sanayi ve Teknoloji Müdürlüğü ve İl Sağlık Müdürlüğü ve Kırklareli Üniversitesi işbirliğinde Nesiller Arası Gelişim Merkezi Projesi (NEGEP) proje kapanışı yapıldı. Kapanış toplantısında Vali Yardımcısı Mehmet Faruk Saygın, Trakya Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Mahmut Şahin, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Faruk Uysal ile öğrenciler katıldı.

Kayalı Kampüsünde gerçekleşen toplantıda konuşan Trakya Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Mahmut Şahin 2020 yılında Kırklareli Üniversitesi ile başlatılan ve 2 yıl süren projede 0-18 yaş normal, risk altında, dezavantajlı veya özel gereksinimli çocuklar ile 65 yaş üzeri yetişkinlerin yakınlarına eğitim ve danışmanlık hizmeti verildiğini söyledi.

Şahin, “Aslında kalkınmanın farklı bir model olan üniversitelerin bu kalkınmada sürdürülebilirliği önemli bir işlevsel olan bu çalışmalarda proje üreterek meseleye farklı bakarak kalkınmada en önemli faktör olan beşeri sermayenin iyileştirilmesi, senkronize edilmesi, gençlerle büyüklerimizin ve büyüklerle küçüklerimizin koordine edilmesi noktasında önemli bir çalışma. Trakya'da bir olması hasebiyle ve bundan sonra hem üniversitelerimize ve diğer illerimize, ilçelerimize yardımcı olmak meseleye bilimsel perspektif ile bakmak noktasında bizlere bundan sonraki projelerde yardımcı olması çok önemli” dedi.