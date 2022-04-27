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Kırklareli'nde öğrencilere bağımlılıkla mücadele eğitimi

Kırklareli’nde “Davranışsal Bağımlıklar, Tütünle Mücadele ve Uyuşturucu Bağımlılığı” başlıklı eğitim verildi.

Kırklareli'nde “Davranışsal Bağımlıklar, Tütünle Mücadele ve Uyuşturucu Bağımlılığı” başlıklı eğitim verildi.


Babaeski ilçe Sağlık Müdürlüğü tarafından Kırklareli Üniversitesi Babaeski Meslek Yüksek Okulu Kız Öğrenci Yurdunda “Davranışsal Bağımlıklar, Tütünle Mücadele ve Uyuşturucu Bağımlılığı” başlıklı eğitim verildi.


Babaeski İlçe Sağlık Müdürlüğü personelleri Dr. Sadettin Kalenderoğlu ve Hemşire Binnaz Yavuzyılmaz tarafından yapılan eğitimde madde kullanımı ve bağımlılık için risk grubunda yer alan üniversite öğrencilerinin farkındalıkları artırılmak amaçlanıyor.

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