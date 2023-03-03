Kırklareli'nde okul servislerine denetim

Kırklareli İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğüne bağlı Trafik Ekiplerince eğitim ve öğretimin güvenli bir ortamda sürdürülebilmesi amacıyla, 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunu, 4925 Sayılı Karayolları Taşıma Kanunu ve Okul Servis Araçları Yönetmeliği çerçevesinde okul servis araçları ve personeline yönelik trafik denetimi gerçekleştirildi.

61 okul sevisinin denetlendiği uygulamada personellerin evrakları kontrol edildi.

Ayrıca denetimde rehber personeli trafik kuralları hakkında bilgi verildi.