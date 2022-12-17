Kırklareli'nde otomobil şarampole devrildi: 4 yaralı

Kırklareli'nde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, 39 SJ 138 plakalı Furkan G. idaresindeki otomobil Kırklareli Üniversitesi Kayalı Kampüsü yakınlarında direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi. Çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, itfaiye, polis ve kara yoları ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle Furkan G. ile otomobilde bulunan Ayşe D., Rüya E. ve Göktuğ E. çıkarıldı. Yaralılar 112 Acil Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldü. Yaralanan sürücü Furkan G., Ayşe D., Rüya E. ve Göktuğ E.'nin hayati tehlikesi bulunmadığı öğrenildi.