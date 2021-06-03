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Kırklareli'nde otomobil tıra çarptı: 1 ölü

Kırklareli’nde tıra arkadan çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.

Kırklareli'nde tıra arkadan çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.


Alınan bilgiye göre, Lüleburgaz ilçesi TEM Otoyolu Hamitabat mevkiinde Emrah Göneş idaresindeki 34 PU 6021 plakalı otomobil, Aşkın Er yönetimindeki 34 YM 9985 plakalı tıra arkadan çarptı. Çarpma sonucu araçta sıkışan sürücü Göneş olay yerinde hayatını kaybetti.


Göneş'in cansız bedeni itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle sıkıştığı yerden çıkarılıp, Lüleburgaz Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

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