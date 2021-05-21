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Kırklareli'nde otomobil yangını

Kırklareli’nde kaza yapan otomobil alev aldı.

Kırklareli'nde kaza yapan otomobil alev aldı.


Alınan bilgiye göre, Lüleburgaz ilçesinin Kurtuluş Mahallesinde sürücüsü henüz belirlenemeyen 41 ADH 291 plakalı otomobil kaldırıma çarptı. Çarpma sonucu otomobilde yangın çıktı. Haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesinin ardından yangını söndürüldü.


Hasar oluşan otomobil sürücüsünün kaza mahallinden ayrıldığı belirtildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.

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