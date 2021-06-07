Kırklareli'nde otomobiller çarpıştı, 22 yaşındaki genç hayatını kaybetti

Kırklareli'nde iki otomobilin çarpışması sonucu 22 yaşındaki genç hayatını kaybetti.

Kaza, Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesine bağlı Tatarköy Otoban Köprüsü mevkiisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 34 YG 121 plakalı Hasan Mert Akar (22) idaresindeki otomobil, 39 AAH 701 plakalı A.Y idaresindeki otomobil ile çarpıştı. Çarpışma sonucu Hasan Mert Akar otomobilde sıkışırken diğer sürücü A.Y yaralandı. Haber verilmesi üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada otomobilde sıkışa sürücü Akar'ın olay yerinde hayatını kaybettiği tespit edildi. Otomobilde sıkışan sürücü Akar itfaiye ekiplerinin müdahalesinin ardından sıkıştığı yerden çıkarıldı. Cumhuriyet savcısının incelemesinin sürücü Akar'ın cansız bedeni Lüleburgaz Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

Diğer yaralı sürücü A.Y'de Lüleburgaz Devlet Hastanesine kaldırıldı.