Kırklareli'nde otomobiller çarpıştı: 3 yaralı

Kırklareli'nde otomobillerin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Kırklareli-Babaeski istikameti Taşağıl köyü yakınlarında 34 JN 4677 plakalı Mehmet Emre K. idaresindeki otomobil ile 34 BIR 494 plakalı Hakan E. idaresindeki otomobil çarpıştı. Çevredeki diğer sürücülerin haber vermesi üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Çarpışma sonucu iki otomobilde sıkışan sürücüler itfaiye ekiplerince çıkarılırken 34 BIR 494 plakalı otomobilde bulunan İbrahim E. yaralandı.

112 Acil Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldü.