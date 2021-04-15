Kırklareli'nde pandemi toplantısı yapıldı

Kırklareli Valisi Osman Bilgin başkanlığında ve Vali Yardımcıları, Kaymakamlar, Belediye Başkanları, Kurum müdürleri ve STK başkanlarının katılımıyla İl Pandemi toplantısı video konferans yöntemiyle yapıldı.

Vali Bilgin başkanlığında gerçekleşen toplantıda, İçişleri Bakanlığı tarafından Ramazan ayı içerisinde uygulamaya konulan “Kısmi Kapanma Genelgesi” ve Kontrollü Normalleşme Döneminde uygulamaya geçilen “Dinamik Denetim Süreci” ile ilgili genelge kapsamındaki uygulamalar ve kent genelinde salgın hastalıkla ile ilgili alınan tedbirler ve ilgili gündem maddeleri görüşüldü.