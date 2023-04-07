Kırklareli'nde PKK, FETÖ ve DEAŞ üyesi 4 kişi yakalandı

Kırklareli'de, Bulgaristan'a kaçmaya çalışan PKK, FETÖ ve DEAŞ üyesi 4 kişi yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Kırklareli İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından, terör suçlarından aranan şahısların yakalanmasına yönelik yaptığı çalışmalar neticesinde yasadışı yollardan Bulgaristan'a geçmeye çalışan PKK/KCK-PYD/YPG terör örgütü üyesi 2 kişi, FETÖ/PDY terör örgütü üyesi 1 kişi ve DEAŞ terör örgütü üyesi 1 kişi yakaladı.

Yakalanan şüpheliler jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. 4 şüpheliden

2'si çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken 1'i ülkede bulunması sakıncalı şahıs çerçevesinde Cumhuriyet Savcılığı talimatı ile sınır dışı edildi. Diğer 1 şüphelinin ise işlemleri devam ediyor.