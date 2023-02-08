Kırklareli'nde polisin dur ihtarına uymayan araçtan kaçak göçmen çıktı

Kırklareli'nde polis, dur ihtarına uymayan araçta 3 kaçak göçmen yakaladı.

Alınan bilgiye göre, polis ekipleri Kofçaz ilçesinde kent merkezine gelen bir aracı durdurmak istedi. Dur ihtarına uymayan araç bir polis memurunun arağının üzerinden geçerek kaçmaya devam etti. Kapalı pazar yeri önünde araçtan inen 3 kaçak göçmen pazar alanına girdi.

Ekipler kaçak göçmeleri pazar yerinde yakaladı.

İşlemleri için kaçak göçmenler emniyete götürülürken araç sürücüsünün yakalanması için çalışma başlatıldı. Yaralanan polis memuru tedavisi için Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldü.