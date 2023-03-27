İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Kırklareli'nde reflektör denetimi

Kırklareli’nde jandarma ekiplerince tarım araçlarında reflektör denetimi gerçekleşti.

Kırklareli'nde jandarma ekiplerince tarım araçlarında reflektör denetimi gerçekleşti.


Alınan bilgiye göre, Vize ilçesi ile Ahmetbey beldesinde yolu üzerinde İl Jandarma Komutanlığı trafik ekiplerince tarım araçlarında reflektör denetimi yapıldı.


Ekipler belde de tarım araçları ve traktörleri durdu. Durdurulan araçlarda ekipler reflektör denetimi yaptı. Ekipler reflektör olmayan sürücüleri uyarıda bulundu.


Öte yandan ekipler sürücülere reflektör ve tepe lambasının önemi hakkında bilgi verdi.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.