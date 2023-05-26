Kırklareli'nde sağanak yağış etkili oldu

Kırklareli'nde etkili olan sağanak yağış sebebiyle cadde ve sokaklarda su birikintisi oluştu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarının ardından Kırklareli'nde sağanak yağış etkili odu. Aniden bastıran ve zaman zaman etkisini arttıran yağış, yaşamı olumsuz etkiledi. Sağanak nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.

Yağış nedeniyle bazı vatandaşlar şemsiyeleriyle korunmaya çalışırken bazıları da otobüs durakları, dükkanların tenteleri altında korunmaya çalıştı.