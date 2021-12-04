İhlas Haber Ajansı

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Kırklareli'nde sağanak yağış etkili oluyor

Kırklareli’nde sabah saatlerinde aralıklarla etkisini arttıran sağanak yağış hayatı olumsuz etkiliyor.

Kırklareli'nde sabah saatlerinde aralıklarla etkisini arttıran sağanak yağış hayatı olumsuz etkiliyor.


Kırklareli'nde, sağanak yağış etkili oluyor. Kent genelinde sabah saatlerinde zaman zaman etkisini arttıran yağış, hayatı olumsuz etkiledi. Aralıklarla süren sağanak nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.


Yağış nedeniyle bazı vatandaşlar şemsiyeleriyle korunmaya çalışırken bazıları da otobüs duraklarında korunmaya çalıştı.

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