İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Kırklareli'nde sağanak yağış

Kırklareli’nde etkili olan sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi.

Kırklareli'nde etkili olan sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi.


Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarının ardından Kırklareli'nde sağanak yağış etkili oluyor. Kent genelinde öğle saatlerinde başlayan ve zaman zaman etkisini arttıran yağış, hayatı olumsuz etkiledi. Sağanak nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.


Yağmura hazırlıksız yakalanan bazı vatandaşlar otobüs durakları ve dükkanların tenteleri altında korunmaya çalıştı.


Hava sıcaklığının 15 derece olduğu kentte yağışların devam etmesi bekleniyor.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.