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Kırklareli'nde 'sağım hijyeni ve sanitasyon' kursu

Kırklareli’nin Vize ilçesinde ‘Süt Sığırcılığında Sağım Hijyeni ve Sanitasyon Kursu’ düzenlendi.

Kırklareli'nin Vize ilçesinde ‘Süt Sığırcılığında Sağım Hijyeni ve Sanitasyon Kursu' düzenlendi.


Tarım ve Orman Bakanlığının “Tarımsal Nüfus Gençleşiyor” Projesi kapsamında Vize İlçe Müdürlüğü tarafından planlanan ‘Süt Sığırcılığında Sağım Hijyeni ve Sanitasyon Kursu' Vize İlçe Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünde yapıldı.


İlçe merkezi ve köylerindeki Kırsal Kalkınma Destekleri kapsamında Genç Çiftçilerin Desteklenmesi projesinden hibe almaya hak kazananların katılımlarıyla gerçekleştirilen kursta, Ziraat Mühendisi Esen Kesimci, süt sığırcılığında sağım hijyeni, alet-ekipman hijyeni ve bireysel hijyen konularında ders verdi. Kursa katılan 18 çiftçi sertifika almaya hak kazandı.

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