İhlas Haber Ajansı

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Kırklareli'nde sağlık hizmetleri değerlendirildi

Kırklareli İl Sağlık Müdürlüğünce birinci basamak sağlık hizmetleri değerlendirme toplantısı yapıldı.


Kırklareli İl Sağlık Müdürü Çiğdem Cerit'in başkanlığında birinci basamak sağlık hizmetleri değerlendirme toplantısı gerçekleşti. İl Sağlık Müdürlüğü Yöneticileri, İlçe Sağlık Müdürleri, Toplum Sağlığı Merkezi Başkanları ve Entegre İlçe Devlet Hastanesi Başhekimlerinin katıldığı toplantıda sağlık hizmetleri değerlendirildi.


İl Sağlık Müdürü Çiğdem Cerit canla başla çalışan sağlık çalışanlarına teşekkür etti.

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