İhlas Haber Ajansı

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Kırklareli'nde sahte içki operasyonu: 2 gözaltı

Kırklareli’nde düzenlenen sahte içki operasyonunda 80 litre etil alkol ve 51 litre sahte içki ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

Kırklareli'nde düzenlenen sahte içki operasyonunda 80 litre etil alkol ve 51 litre sahte içki ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.


Alınan bilgiye göre, Lüleburgaz ilçesinde sahte içki üretildiği bilgisine ulaşan Lüleburgaz Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri çalışma başlattı. Ekipler 2 adrese düzenlediği operasyonda 80 litre etil alkol ve 51 litre sahte içki ele geçirdi.


Operasyonla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.

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