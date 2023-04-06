Kırklareli'nde saman balyaları küle döndü

Kırklareli’nde samanların bulunduğu alanda henüz belirlenemeyen sebeple çıkan yangında 200 saman balyası küle döndü.
Kırklareli'nde samanların bulunduğu alanda henüz belirlenemeyen sebeple çıkan yangında 200 saman balyası küle döndü.
Alınan bilgiye göre, Babaeski ilçesine bağlı Sofuhalil köyünde henüz belirlenemeyen sebeple samanlıkların bulunduğu yerde yangın çıktı. Haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesi ile yangın söndürülürken 200 saman balyası zarar gördü.