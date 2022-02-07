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Kırklareli'nde şarampole devrilen otomobilde 2 kişi yaralandı

Kırklareli’nde şarampole devrilen otomobilde bulunan 2 kişi yaralandı.

Kırklareli'nde şarampole devrilen otomobilde bulunan 2 kişi yaralandı.


Alınan bilgiye göre, Yakup Eryılmaz idaresindeki CA 5805 PH yabancı plakalı otomobil Dereköy Sınır Kapısı yolunda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi. Kazada otomobilde bulunan sürücü Eryılmaz ile Mehmet Cenker Atakur yaralandı. Haber verilmesi üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık Ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen 112 Acil Sağlık Ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldü.

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