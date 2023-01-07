Kırklareli'nde şarampole devrilen otomobilde 3 kişi yaralandı

Kırklareli'nde sürücünün direksiyon hakimiyetini sonucu şarampole devrilen otomobilde 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Lüleburgaz ilçesine bağlı Ahmetbey beldesi ile Sütlüce köy yolu arasında İdriz Önkör idaresindeki 22 HZ 326 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi. Çevredeki diğer sürücülerin haber vermesi üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen sağlık ekiplerince sürücü Önkör ve otomobilde bulunan Kadriye Önkör ile Ahmet Önkör yapılan ilk müdahalenin ardından Lüleburgaz Devlet Hastanesine sevk edildi.

Öte yandan, yaralıların hayati tehlikesi bulunmadığı öğrenildi.