İhlas Haber Ajansı

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Kırklareli'nde seyir halindeki araç alev alev yandı

Kırklareli’nde seyir halindeyken alev alan otomobil itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Kırklareli'nde seyir halindeyken alev alan otomobil itfaiye ekiplerince söndürüldü.


Alınan bilgiye göre, Lüleburgaz ilçesine bağlı Kırıkköy mevkii D-100 kara yolunda Lokman E. idaresindeki 34 GV 6052 plakalı otomobil henüz belirlenemeyen nedenle alev aldı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.


İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürülürken otomobil kullanılmaz hale geldi.

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