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Kırklareli'nde seyir halindeki tır alev alev yandı

Kırklareli’nde henüz belirlenemeyen nedenle seyir halindeki tır alev aldı.

Kırklareli'nde henüz belirlenemeyen nedenle seyir halindeki tır alev aldı.


Alınan bilgiye göre, 34 KR 6506 plakalı Mutlu Atasoy idaresindeki tır Demircihalil köyü yakınlarında motor kısmından alev aldı. Sürücü ve çevredekilerin yardımıyla söndürülmeye çalışan tırda alevler büyüyünce durumu itfaiye ve polis ekiplerine bildirdiler. Haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekiplerince yol 45 dakika trafiğe kapatıldı. İtfaiye ekiplerinin 1 saatlik müdahalesiyle söndürülen yangında tır kullanılmaz hale geldi.


Ekiplerce yangının çıkış sebepleri araştırılıyor.

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