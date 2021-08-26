İhlas Haber Ajansı

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Kırklareli'nde sigara izmaritlerinden otoyolda 1 saate 3 yangın

Kırklareli’nde sigara izmaritlerinden dolayı otoyolda 1 saate 3 yangın itfaiye ekiplerinin anında müdahalesiyle söndürüldü.

Kırklareli'nde sigara izmaritlerinden dolayı otoyolda 1 saate 3 yangın itfaiye ekiplerinin anında müdahalesiyle söndürüldü.


Alınan bilgiye göre, Lüleburgaz - İstanbul otoyolu ve Yörük deresi mevkilerinden araçlardan atılan sigara izmaritlerinden 1 saat içerisinde 3 yangın çıktı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler 3 ayrı bölgede hızlı müdahalesiyle yangın ormanlık alanlara sıçramadan söndürüldü.

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