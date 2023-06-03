Kırklareli'nde silah kaçakçılığı operasyonu: 2 şüpheli tutuklandı

Kırklareli'nde polis ekiplerince düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Vize ilçesinde silah ticareti yapıldığı bilgisine ulaşan İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ile İstihbarat Şubesi ekipleri çalışma başlattı. Ekipler, A.D. ve B.D.'ye yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda yapılan aramada; 3 ruhsatsız tabanca, 348 mermi, 2 ruhsatsız av tüfeği, 184 fişek ile 21 bıçak ele geçirildi.

Gözaltına alınan 2 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.