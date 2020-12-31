Kırklareli'nde silahlı kavga: 1 yaralı

Kırklareli'nde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı, 3 kişi gözaltına alındı.

Olay, Yayla Mahallesi Küme Evler mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, silah sesini duyan çevredeki vatandaşların haber vermesi ile olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İhbar üzerine bölgeye gelen polis ekipleri arama çalışması başlattı. Yapılan aramada kaza sonucu terk edilmiş bir otomobil olduğunu tespit edilirken otomobildeki aramada ise döner bıçağı ile kan izlerine görüldü.

Kavga esnasında yaralanan Salim E. ekipler tarafından saklandığı evinde buldu.

Salim E. tedavi altına alınırken, hayati tehlikesi olmadığı bildirildi. Silahlı kavgaya karıştığı belirlenen 3 şüpheli gözaltına alındı. Soruşturma sürüyor.