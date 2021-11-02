Kırklareli'nde sis zincirleme kazaya sebep oldu: 1 yaralı

Kırklareli'nde yoğun sis sebebiyle minibüs, midibüs ve otobüs olmak üzere 5 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, yoğun sis sebebiyle D-100 karayolu 49. kilometresinde minibüs, midibüs ve otobüslerin karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi. Çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen polis ekipleri güvenlik önlemleri aldı. Zincirleme kazada yaralanan bir kişi ise 112 acil sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Lüleburgaz Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaza nedeniyle yol bir süre trafiğe kapatıldı. Çekici yardımlarıyla araçların yoldan kaldırılmasıyla yol tekrardan ulaşıma açıldı.