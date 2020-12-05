Kırklareli'nde sokağa çıkma yasağı denetimler yapılıyor

Kırklareli'nde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında sokağa çıkma yasağının başlamasının ardından güvenlik güçleri, kentin çeşitli noktalarında denetime başladı. Araçlarıyla trafiğe çıkanlara işlem yapıldı.

Cuma akşamı 21.00'da başlayan ve Pazartesi 05.00'e kadar sürecek sokağa çıkma yasağı devam ederken, Kırklareli'nde de güvenlik güçleri, meydanlar ve işlek caddelerinde yasağa uyulup uyulmadığını kontrol etti. Denetimler boyunca şehrin genelinde sokağa çıkma yasağına uyulduğu gözlendi. Yayınlanan genelgede sokağa çıkma yasağından muafiyeti bulunmamasına rağmen araçlarıyla trafiğe çıkanlara ise ceza kesildi.