Kırklareli'nde su ürünleri denetlendi

Kırklareli İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Su Ürünleri Kontrol Görevlileri tarafından İğneada Beldesinde karaya çıkış noktasında su ürünleri denetimleri yapıldı.

Asgari avlanabilir balık boyları, av araçları uygunluğu ve ruhsat izin belgeleri kontrol edildi. Denetimlerde sürdürülebilir su ürünleri avcılığının sağlanması ve su ürünleri kaynaklarının korunması hedeflenirken gerçekleştirilen kontrol ve denetimlerde herhangi bir olumsuzluğa rastlanmadı.