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Kırklareli'nde suç makinası yakalandı

Kırklareli’nde jandarma ekiplerince 11 suçtan aranan şüpheli yakalandı.

Kırklareli'nde jandarma ekiplerince 11 suçtan aranan şüpheli yakalandı.


Alınan bilgiye göre, Kırklareli il Jandarma Komutanlığınca 27 Mart - 02 Nisan 2023 tarihleri arasında jandarmanın dedektifleri JASAT tarafından icra edilen faaliyetler sonucu 11 ayrı suçtan arama kaydı bulunan ve toplamda 18 yıl 4 ay 25 gün hapis cezası bulunan E.A. isimli şahıs yakalandı.


Yakalanan şüpheli Kırklareli E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.

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