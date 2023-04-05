Kırklareli'nde suç makinası yakalandı

Kırklareli'nde jandarma ekiplerince 11 suçtan aranan şüpheli yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Kırklareli il Jandarma Komutanlığınca 27 Mart - 02 Nisan 2023 tarihleri arasında jandarmanın dedektifleri JASAT tarafından icra edilen faaliyetler sonucu 11 ayrı suçtan arama kaydı bulunan ve toplamda 18 yıl 4 ay 25 gün hapis cezası bulunan E.A. isimli şahıs yakalandı.

Yakalanan şüpheli Kırklareli E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.