İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kırklareli'nde şüpheli ölüm

Kırklareli’nde bir kişi, park halindeki kamyonetin içinde ölü bulundu.

Kırklareli'nde bir kişi, park halindeki kamyonetin içinde ölü bulundu.


Olay İstasyon Mahallesi Sungurbey Caddesi'nde meydana geldi. 39 AP 698 plakalı kamyonetin bir süredir aynı noktada park halinde olduğunu ve içinde sürücünün hareketsiz olduğunu görenler, durumu polise bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.


Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde kamyonette bulunan kişinin hayatını kaybettiği belirlendi. Üzerinden Sadullah M.'ye ait kimlik çıkan cenaze, yapılan incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere İstanbul Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.