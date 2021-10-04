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Kırklareli'nde takla atan otomobil sürücüsü yaralandı

Kırklareli’nde kaldırıma çarpıp takla atan otomobil sürücüsü yaralandı.

Kırklareli'nde kaldırıma çarpıp takla atan otomobil sürücüsü yaralandı.


Alınan bilgiye göre, Lüleburgaz ilçesi İstasyon Caddesinde 39 AU 454 plakalı Umut. A idaresindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kaldırıma çarparak takla attı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye itfaiye ve 112 acil sağlık ekipleri sevk edildi.


Kazada yaralanan sürücü Umut A. 112 acil sağlık ekiplerince Lüleburgaz Devlet Hastanesine götürüldü.


Sürücü Umut A.'nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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