Kırklareli'nde ‘torbacı' operasyonu

Kırklareli narkotik polisi tarafından, "torbacı" diye tabir edilen sokak satıcılarına yönelik yapılan operasyonda yakalanan 34 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Kırklareli İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından, 25 Mayıs-7 Haziran 2023 tarihleri arasında il genelinde sokak satıcılarına yönelik operasyon düzenledikleri operasyonlarda 34 kişi yakalandı.

Şüphelilerde yapılan aramada 1,44 gram bonzai, 28,67 gram kubar esrar, 4 adet ecstasy uyuşturucu hap, 0,31 gram kokain, 138,66 gram metamfetamin, 17 adet sentetik ecza uyuşturucu maddesi ve 4 adet hassas terazi ele geçirildi. Yakalanan şüphelilerden 3'ü çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.