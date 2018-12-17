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Kırklareli'nde ‘Trafik Dedektifleri' projesi

Kırklareli İl Jandarma Komutanlığı, Karayolları Trafik Güvenliği Stratejisi Ve Eylem Planı kapsamında hayata geçirilen ‘Trafik Dedektifleri’ projesi ile Jandarma görev ve sorumluluk alanında icra ettiği rutin trafik denetimleri yanı sıra çocuklara yönelik eğitici faaliyetler başlatıldı.

Kırklareli İl Jandarma Komutanlığı, Karayolları Trafik Güvenliği Stratejisi Ve Eylem Planı kapsamında hayata geçirilen ‘Trafik Dedektifleri' projesi ile Jandarma görev ve sorumluluk alanında icra ettiği rutin trafik denetimleri yanı sıra çocuklara yönelik eğitici faaliyetler başlatıldı.


İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile birlikte yürütülen faaliyette gelecek nesillerin trafik bilinciyle yetişmesi amacıyla Kırklareli genelinde 3 ve 17 yaş aralığındaki çocuklara karşıdan karşıya geçme, oyun oynama alanları ve yayaların uyacağı kurallar gibi konularda eğitim veriliyor.


Ayrıca çocuklara toplu taşıma araçları ve okul servis araçlarında uymaları gereken kurallar da öğretiliyor. Geleceğin teminatı olan çocuklara yönelik düzenlenen trafik konulu bilgilendirme seminerleri ile 2018-2019 eğitim ve öğretim dönemi sonunda toplam 2 bin 657 öğrencinin eğitim görmesi hedefleniyor.

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