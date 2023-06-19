İhlas Haber Ajansı

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Kırklareli'nde trafik denetimi; 29 aranan şüpheli yakalandı

Kırklareli’nde jandarma ekipleri tarafından düzenlenen trafik denetimlerinde aranması olan 29 şüpheli yakalandı.

Kırklareli'nde jandarma ekipleri tarafından düzenlenen trafik denetimlerinde aranması olan 29 şüpheli yakalandı.


Kırklareli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, çeşitli noktalarda uygulama yaptı. Yapılan uygulamada 1724 araç ile araçlarda bulunan 7 bin 123 kişinin GBT sorgusu yapılırken çeşitli suçlardan aranma kaydı bulunan 29 şüpheli yakalandı. Uygulamalarda 3 araç sürücüsüne da cezai işlem yapıldı.

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