İhlas Haber Ajansı

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Kırklareli'nde trafik kazası: 1 yaralı

Kırklareli’nde şarampole devrilen otomobilde sürücü yaralandı.

Kırklareli'nde şarampole devrilen otomobilde sürücü yaralandı.


Kaza, merkeze bağlı Kızılcıkdere köyü yakınlarında meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Hasan Çarıkçı yönetimindeki 39 AC 911 plakalı hafif ticari araç, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.


Çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, 112 Acil Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldü.

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