Kırklareli'nde trafik kazası: 2 ölü

Kırklareli'nde sürücünün direksiyon hakimiyetinin kaybetmesi sonucu dere yatağına devrilen otomobilde 2 kişi öldü.

Alınan bilgiye göre, Bulgaristan'a ulaşımın sağlandığı Dereköy Sınır kapısı yakınlarında sürücüsü henüz tespit edilemeyen 59 ZG 444 plakalı otomobil dere yatağına devrildi. Çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye polis, itfaiye ve 112 acil sağlık ekipleri sevk edildi. Kaza yerine gelen 112 acil sağlık ekipleri otomobilde bulunan İlhan Özgür (44) ile Mustafa Vatansever'in (52) hayatını kaybettiğini tespit etti.

Kazada ölen Özgür ile Vatansever'in cenazeleri Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü.