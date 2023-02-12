Kırklareli'nde trafik kazası: 3 yaralı

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesi Büyükkarıştıran beldesi yakınlarında meydana gelen trafik kazasında 1'i çocuk 3 kişi yaralandı.

Kaza, saat 14.40 sıralarında Muratlı-Çorlu karayolu üzerinde Lüleburgaz ilçesi Büyükkarıştıran beldesi yakınlarında meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Yasin D. (51) idaresindeki 34 RFM 61 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini yitirmesi neticesinde yoldan çıkarak kaza yaptı. Kazada araçta bulunan 1'i çocuk 3 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla Lüleburgaz Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.