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Kırklareli'nde ‘Türk Kırmızısı Ay Beyazı' defilesi

Kırklareli’nin kurtuluşunun 100.

Kırklareli'nin kurtuluşunun 100. Yıl etkinlikleri çerçevesinde ‘Türk Kırmızısı Ay Beyazı ve Kurtuluş Savaşı Kahramanları Defilesi' yapıldı.


Kırklareli'nin kurtuluşunun 100. yıl etkinlikleri çerçevesinde Walldorf Caddesi'nde toplanan topluluk metrelerce bayrak açtı. Walldorf Caddesi'nde başlayan kortej Vali Birol Ekici ve çok sayıda vatandaşların katılımlarıyla Özgürlük ve Demokrasi Meydanına yürüdü.


Özgürlük ve Demokrasi Meydanına gelen kortej burada Kırklareli Olgunlaşma Enstitüsü'nün 'Türk Kırmızısı Ay Beyazı ve Kurtuluş Savaşı Kahramanları Defilesi' izledi. Daha sonra Gece Yolcuları ile Faruk Demir tarafından konser verildi.

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