Kırklareli'nde tütün ve makaron operasyonu

Kırklareli'nde polis ekiplerince kaçak tütün ve makaron operasyonu düzenlendi.

Kırklareli İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince, tütün mamulleri ve makaron kaçakçılığıyla mücadelenin görünürlüğünün ve etkinliğinin artırılması ile yasa dışı ürünlerin toplum nezdinde ulaşılabilirliğinin azaltılması amacıyla KOM Şube Müdürlüğü ve Lüleburgaz KOM Grup Amirliği görevlilerince işyerlerine yönelik uygulama yapıldı. Kırklareli il merkezinde 1 tanesi TAPDK belgesiz 3 işyeri ve Lüleburgaz ilçesinde 3 işyeri olmak üzere toplam 6 şahsın 6 işyeri adresinde yapılan denetimlerde, 17 bin 180 adet içi tütün doldurulmuş makaron, 43 bin 600 adet bandrollü çeşitli markalarda boş makaron, 14.9 kilogram bandrollü tütün, 1.375 kilogram bandrollü nargile tütünü ele geçirildi.

Denetimlerde Cumhuriyet Savcılarından alınan talimatlara istinaden 6 şahıs hakkında 5607 SKM çerçevesinde şüpheli sıfatıyla işlem yapılmış olup adli makamlara sevk edildi.