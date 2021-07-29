Kırklareli'nde UMKE Temel Modül Eğitimi ve Eğitim Tatbikatı yapıldı

Kırklareli'nde Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) Temel Modül Eğitimi ve Eğitim Tatbikatı yapıldı.

Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'daki 40 UMKE personelinin katılımlarıyla Kırklareli'nin Demirköy ilçesinde "Temel Modül Eğitimi ve Eğitim Tatbikatı" düzenlendi. AFAD ekiplerinin de katkı sağladığı tatbikat 72 saat sürdü. Tatbikatta afetlere müdahale potansiyelinin arttırılabilmesi adına doğada yön bulma ve oryantiring eğitimi, vaka simülasyonları gerçekleştirildi. AFAD arama kurtarma teknisyenleri ise düğüm teknikleri ve iple iniş eğitimi verdi.