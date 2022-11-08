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Kırklareli'nde Üreme Sağlığı Modül Eğitimleri başladı

Kırklareli İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığı tarafından Gebe Bilgilendirme Sınıflarında görev yapan sağlık personeline yönelik Üreme Sağlığı Modül Eğitimleri başladı.


Kırklareli İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığı tarafından Kırklareli Hastaneleri, İlçe Sağlık Müdürlükleri ve Toplum Sağlığı Merkezleri Gebe Bilgilendirme Sınıflarında görev yapan sağlık personeline yönelik Üreme Sağlığı Modül Eğitimlerine başladı.


Eğitimde Üreme Sağlığı Modülleri hakkında bilgi verildi.

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